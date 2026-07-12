Quando torna Sinner dopo Wimbledon? Il calendario dei tornei e una scelta delicata per una sovrapposizione

Notizia in breve

Jannik Sinner non giocherà tornei a luglio dopo la finale di Wimbledon e si prenderà almeno tre settimane di pausa. Il tennista italiano non parteciperà ad altri eventi nel mese di luglio e tornerà in campo ad agosto, con appuntamenti in Nord America tra Canada e Stati Uniti. La sua ripresa è prevista per i tornei estivi, che si svolgeranno nel mese di agosto e per circa sei settimane.