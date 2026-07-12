Quando torna Sinner dopo Wimbledon? Il calendario dei tornei e una scelta delicata per una sovrapposizione
Jannik Sinner non giocherà tornei a luglio dopo la finale di Wimbledon e si prenderà almeno tre settimane di pausa. Il tennista italiano non parteciperà ad altri eventi nel mese di luglio e tornerà in campo ad agosto, con appuntamenti in Nord America tra Canada e Stati Uniti. La sua ripresa è prevista per i tornei estivi, che si svolgeranno nel mese di agosto e per circa sei settimane.
Jannik Sinner si concederà almeno tre settimane di pausa dopo la finale di Wimbledon: l’azzurro, infatti, non disputerà altri tornei nel mese di luglio, e tornerà direttamente in campo ad agosto in Nord America, tra Canada e Stati Uniti, per un mese e mezzo denso di impegni. Il nome dell’azzurro compare, infatti, nell’entry list dell’ ATP Masters 1000 di Montreal, previsto dal 2 al 13 agosto, che, essendo obbligatorio, prevede comunque l’iscrizione automatica, quindi non è detto che poi Sinner sia effettivamente in campo in Canada (lo scorso anno saltò Toronto). Dal 13 al 23 agosto, infatti, il calendario prevede il Masters 1000 di Cincinnati, dove Sinner lo scorso anno raggiunse la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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