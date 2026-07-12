Quando Sinner-Zverev oggi su TV8 | orario finale Wimbledon programma in chiaro e streaming

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev va in onda oggi su TV8, con orario ancora da definire. Sinner, detentore del titolo e numero uno del ranking mondiale, sfida Zverev, che ha vinto il Roland Garros e si presenta come testa di serie numero due. La partita sarà trasmessa anche in streaming, oltre che in chiaro sulla rete televisiva.

Siamo giunti al momento della verità. Jannik Sinner, detentore del titolo e numero uno del mondo, affronta Alexander Zverev, testa di serie numero due e vincitore del Roland Garros, nella finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro insegue il secondo successo consecutivo sull’erba inglese. Il match si giocherà sul Centre Court e inizierà non prima delle 17:00. In semifinale il tennista italiano ha confermato la sua capacità di alzare il livello nel momento del bisogno e ha letteralmente strapazzato il serbo Novak Djokovic in tre set. L’azzurro ha impressionato per la solidità al servizio e per la precisione chirurgica dei suoi colpi da fondo. Il successo ottenuto nello Slam francese ha regalato al giocatore tedesco una rinnovata consapevolezza delle proprie qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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