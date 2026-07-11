Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario finale Wimbledon programma streaming

La finale di Wimbledon 2026 nel singolare maschile si giocherà sull’erba di Londra tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita sarà trasmessa su TV8 e disponibile in streaming. L’incontro rappresenta il confronto tra il numero uno del ranking mondiale e il secondo testa di serie del torneo. La finale si svolgerà secondo l’orario stabilito, senza variazioni note.

Sull’erba londinese del torneo di Wimbledon 2026 di tennis è giunto il momento della finale del tabellone di singolare maschile: il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà la testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Il match valido per la finale che vedrà protagonisti l’italiano ed il tedesco sarà il secondo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di domani, domenica 12 luglio, con la finale di doppio femminile sul Centre Court: il match si disputerà in ogni caso non prima delle ore 17.00. La sfida che vedrà protagonisti l’azzurro Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev nella finale di Wimbledon sarà trasmessa in diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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