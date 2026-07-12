Puntata Summer Edition dell' 11 luglio #DriveUp

Notizia in breve

Il 11 luglio è andata in onda l’undicesima puntata di #DriveUp, la Summer Edition. Il magazine di motori ha presentato approfondimenti su supercar e auto di lusso, con focus sui modelli più recenti. Sono state mostrate anticipazioni sulle novità più interessanti del settore automobilistico. La puntata ha inoltre dedicato spazio a dettagli tecnici e caratteristiche di veicoli di alta gamma, offrendo un'analisi delle tendenze attuali nel mercato delle auto di lusso.