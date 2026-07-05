Puntata Summer Edition del 4 luglio #DriveUp

Da sportmediaset.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 luglio è andata in onda la puntata Summer Edition di #DriveUp, il magazine dedicato ai motori. La trasmissione ha mostrato diverse supercar e auto di lusso, offrendo approfondimenti sui modelli più recenti e anticipazioni sulle novità del settore. La puntata si è concentrata su veicoli di alta gamma e nuove uscite, fornendo agli appassionati dettagli sui modelli più attesi e sulle innovazioni tecnologiche più recenti.

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