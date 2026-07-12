Puglia maltempo | allerta per temporali dal pomeriggio Protezione civile previsioni meteo
La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 13, a causa di temporali previsti nel pomeriggio. Le previsioni indicano precipitazioni isolate o sparse, con rovesci o temporali, e quantità di pioggia generalmente deboli o moderate, in alcuni casi.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali dal pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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