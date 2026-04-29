Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo dal cerignolano al tarantino Protezione civile previsioni meteo

Da noinotizie.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata odierna, la protezione civile ha diffuso un’allerta temporali valida dalla mezzanotte per circa venti ore in tutta la regione. La comunicazione riguarda un codice giallo che interessa le zone tra il cerignolano e il tarantino, a causa di prevedibili condizioni di maltempo e venti forti. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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