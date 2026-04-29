Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo dal cerignolano al tarantino Protezione civile previsioni meteo

Nella giornata odierna, la protezione civile ha diffuso un’allerta temporali valida dalla mezzanotte per circa venti ore in tutta la regione. La comunicazione riguarda un codice giallo che interessa le zone tra il cerignolano e il tarantino, a causa di prevedibili condizioni di maltempo e venti forti. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal cerignolano al tarantino Protezione civile, previsioni meteo Notizie correlate Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Puglia, maltempo: allerta per temporali; Maltempo in arrivo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutto il territorio: nuovi temporali dal 22 aprile; Maltempo in arrivo in Puglia: scatta l’allerta gialla su tutto il territorio; Ancora pioggia e temporali sul Foggiano: scattano altre 12 ore di allerta meteo. Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteResiduo maltempo sull’Italia con temporali diffusi al centro sud e sulle zone alpine prima del weekend del primo maggio ... fanpage.it Maltempo in arrivo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutto il territorio: nuovi temporali dal 22 aprileDopo la prima fase instabile, il Centro funzionale regionale segnala nuove precipitazioni per 12 ore: allerta gialla estesa a tutta la regione escluso il Salento ... lagazzettadelmezzogiorno.it Vannacci in Puglia: doppio appuntamento tra Bari e Altamura - facebook.com facebook La Puglia dell’innovazione vola a Napoli: partecipa a Innovation Village 2026 Ricerca, networking e sviluppo sostenibile: il 28 e 29 maggio la Regione Puglia e ARTI Puglia saranno protagoniste a Villa Doria d’Angri (Napoli) per la nuova edizione di Inno x.com