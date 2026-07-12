puccini sul lago madama butterfly a villa monastero

L'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini sarà rappresentata a Villa Monastero a Varenna il 16 luglio alle 21, con repliche il 20 e 21 luglio. La rappresentazione si svolgerà nel giardino della villa sul lago di Como.

VARENNA (Lecco) Madama Butterfly approda sul lago di Como, a Villa Monastero di Varenna. L’opera di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, una delle più famose al mondo, va in scena nello splendido giardino di Villa Monastero giovedì, il 16 luglio, alle 21, con repliche lunedì 20 e martedì 21 luglio. Sarà un evento unico, una produzione appositamente realizzata per l’occasione, con un cast artistico di alto livello e un allestimento pensato per mettersi in relazione con gli alberi, i fiori e l’acqua. Madama Butterfly è l’apice della programmazione della mostra Giappone sul Lago,un percorso di rilettura delle collezioni di Villa Monastero influenzate dal giapponismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Puccini's Japanese Butterfly: Tamaki Miura

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Temi più discussi: Madama Butterfly in scena a Villa Monastero: l’opera sul lago di Como; Torre del Lago, al via il 17 luglio il Festival Puccini; Madama Butterfly: l’opera sul lago; Campane di Butterfly e altri tesori. In mostra alla Villa Museo Puccini.

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