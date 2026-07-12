proteste per i cassonetti davanti alla chiesa

Proteste davanti a una chiesa nel centro storico per i cassonetti della spazzatura. I residenti lamentano che i contenitori, posizionati vicino all'edificio religioso, creano disagio e peggiorano l'aspetto della zona. La presenza dei cassonetti ha attirato l'attenzione di chi chiede una diversa collocazione, sostenendo che il decoro urbano ne risenta. La questione ha generato discussioni tra cittadini e amministratori locali.

Il decoro del centro storico torna al centro del dibattito e, questa volta, a far discutere è quello che molti definiscono un evidente paradosso. Da una parte, a pochi metri dal teatro Persiani, è stato negato a un esercente il permesso di sistemare alcuni tavolini all’aperto per la sua attività di ristorazione, in quanto ritenuti incompatibili con i vincoli di tutela del contesto monumentale imposti dalla Soprintendenza. Una decisione che, secondo il commerciante, rischia di penalizzare l’attività proprio nel periodo estivo, quello di maggiore afflusso turistico. Dall’altra, a pochissimi metri di distanza, è comparsa una lunga fila di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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