Progetto per la pista di atletica | Ci darebbe margini di crescita

L’amministrazione comunale ha annunciato un progetto da 1,5 milioni di euro per la realizzazione di una nuova pista di atletica allo stadio locale. La società di atletica, con oltre 600 iscritti, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, ritenendola un’opportunità di crescita per le attività sportive della zona. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti aggiuntivi necessari.

Grande entusiasmo nell’ Atletica 75, società di atletica di Cattolica con oltre 600 iscritti, per la notizia del progetto da 1,5 milioni di euro pensato dall’amministrazione comunale sulla nuova pista di atletica allo stadio G.Calbi. E si aprono così ora ampie prospettive di turismo sportivo con gare nazionali e regionali che potrebbero portare in riviera numerose presenze. "La nuova pista di atletica – commenta Luca Ercolessi (foto), presidente dell’Atletica ’75 – ci darebbe ampi margini di crescita per manifestazioni sportive e gare di livello nazionale e regionale da migliaia di presenze. Abbiamo ottimi rapporti con la federazione e dunque abbiamo tanti progetti che potrebbero decollare a Cattolica con un nuovo impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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