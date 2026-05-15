La sfida tra Fortitudo Bologna e Avellino Basket si avvicina alla sua conclusione, con la serie ancora aperta e decisa all’ultimo atto. L'allenatore dell'Avellino ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra, sottolineando che ci sono ancora margini di miglioramento. La partita finale si prospetta decisiva e ancora tutta da giocare, lasciando aperto ogni risultato. Le due squadre si preparano all’ultimo incontro, che potrebbe determinare il passaggio del turno.

Tempo di lettura: 3 minuti La serie tra Fortitudo Bologna e Avellino Basket si deciderà all’ultimo atto. Domenica alle 18, al PalaDozza, andrà in scena Gara 5 dei quarti playoff di Serie A2: una sfida da dentro o fuori, con il pass per la semifinale promozione in palio. Dopo il 2-0 costruito dalla Flats Service Fortitudo tra le mura amiche, l’Avellino ha risposto colpo su colpo al PalaDelMauro, vincendo anche Gara 4 e riportando la serie in perfetta parità. In Irpinia la formazione di Gennaro Di Carlo ha confermato solidità, energia e capacità di adattamento. Un successo che dà fiducia e consapevolezza agli irpini, protagonisti di una rimonta importante dopo le difficoltà iniziali della serie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Di Carlo ci crede: “Abbiamo ancora margini di crescita”

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