Problemi intestinali del viaggiatore | come la prebiotica può aiutare a prevenirli

Durante un viaggio o un fine settimana fuori porta, è possibile sviluppare problemi intestinali che, in alcuni casi, possono influire sull'intera vacanza. La prebiotica viene proposta come un aiuto per prevenirli, favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Questi integratori stimolano la crescita di batteri benefici, potenzialmente riducendo il rischio di disturbi digestivi. Non ci sono evidenze di effetti collaterali significativi associati alla loro assunzione.

Può succedere a tutti, durante un viaggio o un fine settimana fuori porta, di dover fare i conti con problemi intestinali che, nei casi più gravi, possono compromettere l'intera vacanza. Proprio come accade con la stitichezza da viaggio, una certezza per circa il 9% dei viaggiatori e delle viaggiatrici, molte persone, complici cibi diversi dal solito e abitudini stravolte dall'oggi al domani, si ritrovano con l'intestino un po' scombussolato dopo l'arrivo a destinazione. Chi soffre generalmente di questi problemi, o chi vuole mettersi in viaggio senza rischiare di rovinarsi l'esperienza in un modo o nell'altro, può iniziare fin da prima della partenza a prendersi cura del proprio microbiota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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