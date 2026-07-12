L'Inter sta ancora cercando un nuovo esterno destro dopo la partenza di Dumfries. La squadra non ha ancora definito chi occuperà quella posizione nella prossima stagione. La questione riguarda principalmente le scelte di mercato e le trattative in corso, che non si sono ancora concluse. La squadra di Chivu, che si occupa della fascia destra, resta senza un giocatore ufficiale in quel ruolo. La situazione rimane aperta e senza una decisione definitiva.

Chi sarà l’esterno dell’Inter post-Dumfries? Con chi planerà la squadra di Chivu dalla fascia destra? È la domanda ricorrente di questa strana estate nerazzurra che, per un motivo o per l’altro, non ha ancora una risposta. Dopo diverse turbolenze e trattative beffarde, era stato finalmente identificato l’erede dell’olandesone ora al Real Madrid, ma sul più bello è saltata l’annunciazione nerazzurra di Anan Khalaili: questo arabo-israeliano 21enne, belle speranze e vissuto particolare come tanti in quell’angolo di mondo, era il prescelto, ma è stato fermato un attimo prima di indossare la maglia numero 2. Manca ancora l’idoneità sportiva al... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Problema Khalaili: perché il nuovo colpo dell'Inter resta in sospeso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STOP KHALAILI: FACCIAMO CHIAREZZAALTERNATIVE DOUÈ, DODO, BELGHALI...JONES RISPONDE VIA SOCIAL

Notizie e thread social correlati

Inter col fiato sospeso: salta il colpo Khalaili? Cosa sta succedendo | CML'acquisto di Anan Khalaili da parte dell'Inter non è stato ancora ufficializzato, nonostante il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche e...

Leggi anche: Nico Paz, il nuovo sogno dell’Inter: il talento resta sospeso tra Como e Real Madrid

Temi più discussi: Problemi per Khalaili all'Inter: richiesto un supplemento di visite mediche; Inter, problemi nelle visite di Khalaili: il Coni ha chiesto ulteriori accertamenti; Clamoroso Khalaili, il Coni vuole vederci chiaro: richiesti altri accertamenti medici. L'affare con l'Inter rischia di saltare; L'Inter accelera per Khalaili: ecco cosa manca per chiudere.

Papà #Khalaili: Nei momenti di pressione c’è stato un po’ di caos e Anan ha creato qualche problema, perché è rimasto fermo sulla sua posizione: ha detto che era inutile ascoltare altre offerte, lui avrebbe giocato solo nell’ #Inter x.com

Il padre alla Agassi, Haifa e la famiglia arabo-musulmana: chi è Khalaili, il nuovo colpo dell'InterMichael Jordan diceva che il talento ti fa vincere una partita, ma lavoro e intelligenza fanno vincere i campionati. E ti permettono pure di conquistare la chiamata dell'Inter, aggiungiamo. Perché ... gazzetta.it

Calciomercato Napoli, Scotto: Lucca può diventare un problema. Vi spiegoGiovanni Scotto a Radio Tutto Napoli fa il punto sul calciomercato degli azzurri: da Gila e Khalaili agli esuberi, con un calciatore desiderato da Allegri ... tuttonapoli.net