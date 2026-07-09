Venerdì 10 luglio, il meteo prevede cielo poco nuvoloso a Milano e in Lombardia, con temperature massime di 35°C e minime di 25°C prima dell’alba. La pressione atmosferica sarà più debole rispetto ai giorni precedenti.

Pressione più debole. Venerdì, a Milano avremo condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Di giorno si toccheranno i 35°C, poco prima dell'alba i 25°C. Anche sul resto della Lombardia il sole sarà prevalente al mattino, poi al pomeriggio ci saranno dei temporali su Alpi e pianure orientali. Weekend con l'anticiclone. Sabato, a Milano la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, una temperatura massima di 32°C e una minima di 24°C. Sarà così ance sul resto della Lombardia dove ci sarà un ampio soleggiamento; temporali in provincia di Sondrio. Poche novità per domenica, infatti sia a Milano che sul resto delle regione continuerà ad esserci il bel tempo con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo venerdì 10 luglio: a Milano e in Lombardia bel tempo con cielo poco nuvoloso. Di giorno 35 gradi

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Ep. 550, 18 maggio. CH Meteo, «Buon Lavoro», La Fotografia di Valerio Minato.

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