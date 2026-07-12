Il 2 luglio, una donna della provincia di Benevento ha conseguito la laurea presso l'Università di St Andrews, in Scozia. L'ateneo è tra i più antichi del Regno Unito e riconosciuto a livello internazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Un importante traguardo accademico internazionale porta il nome di Caterina Colangelo, che il 2 luglio ha conseguito la laurea presso la prestigiosa Università di St Andrews, in Scozia, uno degli atenei più antichi e rinomati del Regno Unito. Fondata nel 1413, l’Università di St Andrews è la più antica della Scozia e la terza università del mondo anglofono. Da oltre sei secoli rappresenta un punto di riferimento internazionale per l’eccellenza nella didattica, nella ricerca e nella formazione universitaria, attirando ogni anno studenti provenienti da tutto il mondo. Nel corso della cerimonia è stato conferito a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prestigioso riconoscimento per la sannita Caterina Colangelo: laurea all’Università di St Andrews

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