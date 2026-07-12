Preso il superfuggitivo pregiudicato L’identità rubata a un deceduto
Un uomo, ricercato per reati pregressi, è stato arrestato dopo essere vissuto con l’identità di un defunto del 2020. L’arresto è avvenuto in una abitazione a Garbagnate Milanese, dove si nascondeva dietro i documenti di un uomo ormai deceduto. L’uomo aveva creduto che i suoi precedenti giudiziari fossero ormai archiviati e inattaccabili.
Ultimo domicilio conosciuto: Garbagnate Milanese. Si nascondeva dietro l’identità di un uomo deceduto nel 2020, convinto che i suoi trascorsi con la giustizia fossero ormai un capitolo chiuso in qualche fascicolo impolverato. Ma la sua lunga fuga si è interrotta bruscamente oggi a Ortona, provincia di Chieti. I carabinieri dei Nuclei investigativi di Milano, Chieti e Teramo, in stretta sinergia con i militari locali, hanno tratto in arresto un 57enne originario della provincia di Catania, irreperibile dal 2015. Sul capo dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione definitivo emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura al Tribunale di Bologna: deve scontare una pena residua di 19 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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