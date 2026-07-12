Preso il superfuggitivo pregiudicato L’identità rubata a un deceduto

Notizia in breve

Un uomo, ricercato per reati pregressi, è stato arrestato dopo essere vissuto con l’identità di un defunto del 2020. L’arresto è avvenuto in una abitazione a Garbagnate Milanese, dove si nascondeva dietro i documenti di un uomo ormai deceduto. L’uomo aveva creduto che i suoi precedenti giudiziari fossero ormai archiviati e inattaccabili.