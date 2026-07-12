Lo scorso anno, Napoli ha registrato 579 decessi collegati alle ondate di calore, posizionandosi come la terza città italiana con il maggior numero di morti. Solo Milano e un’altra città hanno avuto numeri superiori. L’esperto ha sottolineato l’importanza di proteggere le persone più vulnerabili durante le alte temperature.

La scorsa estate, Napoli ha registrato 579 decessi, le cui cause sono connesse in qualche modo alle ondate di calore. Il capoluogo partenopeo è risultato essere la terza città d’Italia dopo Milano, che invece contò 1.156 morti e Roma, dove le vittime furono 835.È quanto riferisce Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva de La Statale di Milano, nonché past president di Anpas e vice presidente di Samaritan International. Professore Pregliasco, quest’anno qual è l’andamento, a fronte di continue e persistenti ondate di calore?«Il risultato lo vedremo a fine stagione, quando potremo avere i dati della mortalità giornaliera come facevamo durante il periodo triste del Covid. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Pregliasco: l’anno scorso 579 morti a Napoli. Ora proteggere i fragili

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