prato calcio a 5 top il ritorno del flaco

Il Prato Calcio a 5 ha annunciato il ritorno di Lautaro Julián Mendez, noto come ‘Il Flaco’. L’argentino, nato nel 1994, torna a indossare la maglia biancazzurra dopo tre anni. Mendez aveva già giocato con questa squadra, con cui aveva esordito nel futsal italiano. La società ha ufficializzato il suo rientro, rafforzando così il reparto offensivo.

Il Prato Calcio a 5 riabbraccia uno dei protagonisti più amati delle ultime stagioni. La società biancazzurra ha ufficializzato il ritorno dell’argentino Lautaro Julián Mendez, per tutti ‘Il Flaco’, pivot classe 1994 che dopo tre anni torna a vestire la maglia della squadra con cui aveva debuttato nel futsal italiano. Un acquisto importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il forte legame che il giocatore ha sempre mantenuto con l’ambiente pratese. Mendez va a colmare una lacuna evidenziata nella passata stagione: quella del pivot di grande struttura fisica. Alto 1,88 metri per 85 chilogrammi, mancino naturale ma abile anche con il destro, arrivò a Prato nel 2021 contribuendo alla salvezza in serie A2 con 14 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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