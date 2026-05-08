Un nuovo progetto di legge potrebbe riaccendere la possibilità di rimettere in volo l’F-14 Tomcat, il celebre caccia imbarcato che ha servito con successo la Marina degli Stati Uniti fino al 2006. Il cosiddetto “Maverick Act” mira a ripristinare le capacità dell’aereo, che da anni non ha un equivalente diretto tra i velivoli di pari ruolo. La proposta si concentra sul potenziale ritorno operativo di un velivolo ormai fuori servizio.

Per i piloti della Marina degli Stati Uniti, non c’è nulla che si avvicini alle prestazioni dell’ F-14 Tomcat, il caccia da superiorità aerea imbarcato sulle portaerei che è stato radiato dal servizio nel 2006 e non ha mai trovato un sostituto alla sua altezza. Tutti abbiamo fatto la sua conoscenza attraverso una pellicola indimenticabile, quel Top Gun diretto da Tony Scott nel lontano 1986; lo abbiamo pianto quando abbiamo letto che i missili Tomahawk lanciati contro l’Iran hanno distrutto ciò che restava della flotta iraniana, acquistata dallo Scià Pahlavi, ma ora sorridiamo, perché una proposta di legge che porta proprio il nome di battaglia del protagonista di quel cult-movie degli anni Ottanta, il “ Maverick Act ”, potrebbe riportare in servizio, dopo vent’anni, il gattone dell’US Navy.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Top Gun, il ritorno del Tomcat: il “Maverick Act” può riportare in volo l’F-14

F-14 Tomcat crew flies Maverick's route in 2:15.

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