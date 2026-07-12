Ponte di Nona | 64enne ferito a colpi di arma da fuoco Indagano i carabinieri

Notizia in breve

Sabato sera, intorno alle 23, a Ponte di Nona, in via Padre Damiano de Veuster, un uomo di 64 anni è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco. La vittima, con precedenti penali, è stata ferita e trasportata in ospedale. I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.