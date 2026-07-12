Ponte di Nona | 64enne ferito a colpi di arma da fuoco Indagano i carabinieri
Sabato sera, intorno alle 23, a Ponte di Nona, in via Padre Damiano de Veuster, un uomo di 64 anni è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco. La vittima, con precedenti penali, è stata ferita e trasportata in ospedale. I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.
Verso le 23 di sabato 11 luglio, a Ponte di Nona, precisamente in via Padre Damiano de Veuster, un uomo di 64 anni, con diversi precedenti penali alle spalle, è stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava all'esterno della propria abitazione quando è stato avvicinato da un soggetto con il volto coperto. Quest'ultimo ha esploso diversi colpi di pistola all'indirizzo del 64enne, colpendolo agli arti inferiori, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli e della Stazione di Settecamini.... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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