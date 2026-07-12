Il centrodestra a Milano critica il sindaco per la gestione di una società di consulenza collegata a lui. Mentre Procura e Guardia di Finanza continuano gli accertamenti, il centrodestra denuncia il silenzio della sinistra sulla vicenda. La polemica politica si accende con accuse e richieste di trasparenza, ma al momento non sono state fornite risposte ufficiali o chiarimenti da parte del primo cittadino. La situazione resta al centro delle discussioni pubbliche in città.

Mentre Procura e Guardia di Finanza proseguono gli accertamenti, esplode a Milano la polemica politica. Il centrodestra attacca il primo cittadino in merito alla vicenda delle consulenze della Finalter, società di cui il sindaco Giuseppe Sala risulta socio al 20%, dalla fine del 2015 (senza mai averlo dichiarato nella sua situazione patrimoniale, come richiesto per legge ai sindaci), mentre l’80% appartiene alla società Cinque G della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex consigliere d’amministrazione in Atm e collaboratore di Sala a Expo. Gli accertamenti riguarderebbero alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate dalla società Enginnering, che negli anni ha ottenuto commesse proprio da Palazzo Marino, a Finalter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polemica sulla società di consulenza di Giuseppe Sala, il centrodestra attacca: “Silenzio assordante della sinistra”

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