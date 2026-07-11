A Londra è stato stabilito un nuovo Guinness World Record durante un concerto al BST Hyde Park. Migliaia di persone hanno indossato calotte calve per almeno un minuto, creando il più grande raduno di questo tipo. L’evento si è svolto in occasione di un concerto di un rapper statunitense di origine cubana, noto come Pitbull. La folla ha partecipato travestendosi con calotte calve, contribuendo al record.

A Londra è stato raggiunto un nuovo Guinness World Record: il più grande raduno di persone con indosso una calotta calva per almeno un minuto intero. E’ successo in occasione del concerto di Pitbull, rapper statunitense di origine cubana, organizzato al BST Hyde Park della capitale inglese. Da qualche anno, infatti, il suo pubblico ha iniziato a travestirsi come lui durante i concerti, indossando una parrucca calva, barba, occhiali, camicia e cravatta. “Lo dico sempre ai miei show, quando iniziate a mettervi quelle calotte pelate, sapete che state per divertirvi come non mai. E ora siete ufficialmente nel Guinness dei primati”, ha detto Pitbull ai suoi fan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pitbull, in migliaia travestiti come il rapper: il nuovo Guinness World Record

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Pitbull invades Glasgow as he declares 'No Scotland, No Party' his next record

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