Piombino polo siderurgico green In Toscana l’eccellenza d’Europa
Il ministro ha firmato un accordo di programma per Jsw Steel Italy a Piombino, in Toscana. L’intesa riguarda lo sviluppo del polo siderurgico locale e prevede investimenti nel settore. La firma si è svolta il 12 luglio 2026. L’obiettivo è promuovere la transizione verso un modello di produzione più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. L’accordo coinvolge diverse parti e mira a rafforzare la presenza industriale nell’area, con un focus su tecnologie più pulite e innovative.
Piombino (Livorno), 12 luglio 2026 – Ministro Adolfo Urso, dopo la firma dell’accordo di programma per Jsw Steel Italy a Piombino, quali sono i tempi concreti per l’attuazione degli investimenti e quali garanzie può dare ai lavoratori e al territorio? “Tempi e garanzie sono scritti nell’Accordo di Programma firmato giovedì al Ministero: 148,2 milioni di euro di investimenti per fare del treno rotaie uno dei laminatoi più moderni d’Europa, con rotaie da 120 metri e un nuovo impianto per l’indurimento della testa della rotaia. Abbiamo ascoltato le legittime richieste dei sindacati sulle tutele occupazionali: l’Accordo prevede il mantenimento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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