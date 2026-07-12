Pioggia di droni sulla Russia | decine abbattuti mentre puntavano su Mosca

Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto oltre 300 droni nella regione di Mosca nelle ultime 24 ore. L’attacco ha coinvolto velivoli senza pilota che miravano alla capitale.

Le autorità russe hanno denunciato un massiccio attacco con droni contro la regione di Mosca, sostenendo che oltre 300 velivoli senza pilota abbiano preso di mira l’area nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è stato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. Secondo Sobyanin, la maggior parte dei droni è stata intercettata dai sistemi di difesa aerea a lungo raggio prima di raggiungere l’area della capitale. Il sindaco ha inoltre precisato che 45 droni sono stati abbattuti durante la fase di avvicinamento a Mosca, senza fornire al momento informazioni su eventuali danni o vittime. Uno degli attacchi più estesi degli ultimi anni. Secondo un... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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