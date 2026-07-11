Piero Pelù agita una bambola in catene contro Trump | Faccio roteare quella testa di ca**o Insulti anche a Netanyahu – Il video

Durante un concerto il 9 luglio a Villafranca di Verona, Piero Pelù ha agitato una bambola in catene e ha pronunciato frasi offensive contro Donald Trump e Benjamin Netanyahu. In particolare, il cantante ha detto di voler roteare la testa di Trump e ha rivolto insulti anche a Netanyahu. L’evento faceva parte del tour celebrativo dei Litfiba intitolato “Quarant’anni di 17 Re”.

«Faccio roteare lo scalpo di quella testa di ca**o di Donald Trump ». Con queste parole Piero Pelù ha attaccato il presidente degli Stati Uniti durante il concerto del 9 luglio a Villafranca di Verona, tappa del tour celebrativo dei Litfiba “Quarant’anni di 17 Re”. Sul palco il cantante fiorentino ha agitato una bambola legata a una catena, accompagnando il gesto con l’insulto rivolto a Donald Trump e prendendo di mira anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definito un « pez di me*da ». I precedenti sul palco. Non si tratta di un episodio isolato. Nel corso delle precedenti date del tour, Pelù aveva già rivolto duri attacchi a Trump presentando il brano “Tex” e indicando il presidente americano come la «persona più cattiva» degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Open.online

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