Pierdavide Carone ha pubblicato una dedica d’amore rivolta alla fidanzata nel giorno del suo compleanno. Il cantautore, noto per la partecipazione ad un talent show, ha scritto di sperare di festeggiarla ogni giorno come meriti. La comunicazione riguarda la vita privata e si rivolge alla compagna, senza ulteriori dettagli sul rapporto o altri aspetti personali.

Una dedica che apre uno squarcio sulla vita privata di Pierdavide Carone e la fidanzata Martina Attili. Il cantautore, celebre per la sua partecipazione ad Amici, ha voluto fare una romantica dichiarazione d’amore alla compagna nel giorno del suo compleanno. Parole dolcissime che confermano la relazione tra i due artisti, legati ormai da qualche tempo. Pierdavide Carone, la romantica dedica di compleanno alla fidanzata Martina Attili. È sempre stato particolarmente riservato riguardo la sua vita privata, ma in occasione di un giorno speciale Pierdavide Carone ha deciso di fare un’eccezione. L’artista, celebre per la sua partecipazione ad Amici e per aver scritto alcune delle canzoni più famose del panorama musicale italiano, ha scelto Instagram per una romantica dedica alla fidanzata Martina Attili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pierdavide Carone, la romantica dedica alla fidanzata: “Spero di festeggiarti ogni giorno come meriti”

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Pierdavide Carone, Martina Attili - È finita (Official Video)

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