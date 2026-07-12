Il Comune di Piegaro ha richiesto all’Adisu Umbria di inserire gli studenti universitari del territorio nell’elenco dei “fuori sede” già dal prossimo bando. La richiesta è stata formalizzata dal presidente del Consiglio Comunale, Daniele Vinti, all’amministratore unico di Adisu, Giacomo Leonelli. La proposta mira a riconoscere ufficialmente lo status di fuori sede per gli studenti residenti nel Comune. La decisione deve ancora essere approvata dall’ente.

Piegaro chiede il "fuori sede" per i suoi studenti universitari. Il presidente del Consiglio Comunale, Daniele Vinti, ha formalizzato una richiesta all’amministratore unico di ADISU Umbria, Giacomo Leonelli, per inserire il Comune della Valnestore nell’elenco dei territori classificati come "fuori sede" già dal prossimo bando di concorso. Attualmente, gli studenti che sono residenti a Piegaro sono catalogati come "In sede", una distinzione che Vinti definisce penalizzante e priva di logica, specie se rapportata ai vicini comuni di Città della Pieve e Panicale, che godono già dello status di "fuori sede" nonostante condividano le medesime distanze dai poli universitari regionali e criticità nei collegamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piegaro, c’è la richiesta all’Adisu: "Status di fuori sede per gli studenti"

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