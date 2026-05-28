Adisu uno spazio socio-info Erasmus per gli studenti stranieri | più servizi per rendere Perugia più attrattiva

Notizia in breve

Nella sede di Adisu Umbria è stata inaugurata la sala “Esn House”, uno spazio dedicato agli studenti Erasmus. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente dell’associazione Erasmus Student Network Perugia. La nuova struttura mira a offrire più servizi agli studenti stranieri, rendendo la città più attrattiva per i giovani provenienti dall’estero. La sala sarà utilizzata come punto di incontro e supporto per gli studenti internazionali.