Adisu uno spazio socio-info Erasmus per gli studenti stranieri | più servizi per rendere Perugia più attrattiva
Nella sede di Adisu Umbria è stata inaugurata la sala “Esn House”, uno spazio dedicato agli studenti Erasmus. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente dell’associazione Erasmus Student Network Perugia. La nuova struttura mira a offrire più servizi agli studenti stranieri, rendendo la città più attrattiva per i giovani provenienti dall’estero. La sala sarà utilizzata come punto di incontro e supporto per gli studenti internazionali.
Nella sede di Adisu Umbria è stata ufficialmente consegnata la nuova sala “Esn House”, lo spazio dedicato all’associazione Erasmus Student Network Perugia, presente anche la Presidente dell’associazione Giulia Grasso. Da oggi Esn Perugia avrà a disposizione uno spazio stabile all’interno della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Sanità, Casati (Pd): “Necessario rendere la professione più attrattiva”In una recente dichiarazione, un rappresentante politico del Partito Democratico ha sottolineato la necessità di rendere più attraente la professione...
Gli studenti donano opere artistiche al reparto di Pediatria, per rendere più accoglienti gli ambientiGli studenti dell’Istituto Persolino-Strocchi di Faenza hanno consegnato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Faenza una collezione di opere...
Si parla di: Un'area verde per studiare, stare insieme e organizzare eventi: tutto pronto per il giardino degli universitari.
Perugia, Adisu inaugura i nuovi giardini di via Benedetta: le fotoL’Agenzia regionale per il diritto allo studio ha inaugurato sabato i nuovi giardini di via Benedetta 14, a Perugia, restituendo alla comunità studentesca e ai cittadini uno spazio riqualificato nel c ... umbria24.it
ADiSU Umbria, inaugurati i giardini a PerugiaCon una giornata di partecipazione, socialità e comunità nel cuore del del capoluogo umbro sono stati inaugurati i rinnovati ... lanazione.it