Il Comune di Terranuova ha ottenuto un contributo di 800mila euro dalla Regione Toscana per il recupero degli ex orti urbani e la riqualificazione di piazza della Repubblica. I fondi sono stati assegnati attraverso una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Questi interventi riguardano il miglioramento e il restauro di aree pubbliche nel centro della città.

Recupero degli ex orti urbani e riqualificazione di piazza della Repubblica. Due interventi per i quali il comune di Terranuova è riuscito ad aggiudicarsi un contributo straordinario di 800mila euro da Regione Toscana, inserito nella variazione al bilancio di previsione 2026-2028. "Sono due interventi – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – che mirano a recuperare e riqualificare due spazi centrali di Terranuova, all’interno della cinta muraria. Con la somma assegnata viene finanziato il secondo lotto del progetto di recupero degli ex orti urbani e la riqualificazione di piazza della Repubblica e degli edifici comunali prospicienti, che richiedono opere di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza della Repubblica a nuovo. Finanziamenti per 800mila euro

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