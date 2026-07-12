Il pianoterra chiude, provocando una mobilitazione con l’appello “Salviamolo”. Lo spazio ospitava attività educative per i più piccoli, iniziative per favorire le relazioni e programmi di partecipazione fin dalla giovane età. Inoltre, organizzava eventi di comunità destinati a mantenere vivo il luogo e prevenire il degrado. La chiusura ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori, che chiedono di trovare soluzioni per preservare il centro.

Attività educative per i più piccoli, iniziative per costruire relazioni e “allenare” alla partecipazione sin da bambini, eventi di comunità per riempire uno spazio che rischiava di offrire il fianco al degrado. La storia del Pianoterra delle Case del Sole potrebbe finire presto, spazzata via dall’arrivo di uno spazio privato, forse una palestra. "Il Pianoterra potrebbe chiudere – è l’annuncio social dell’associazione Via Milano 59 – ed esser rimpiazzato dall’ennesimo spazio privato, in un quartiere in cui un accesso a pagamento significa l’esclusione di parte delle persone che lo abitano". Ben inteso, la proprietà è privata e la vendita sarebbe legittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pianoterra chiude. Mobilitazione: "Salviamolo"

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