Un bambino adottato dagli aretini, noto come talento del pianoforte, è stato protagonista di una scena emotiva. Durante le riprese di un film sulla vita del maestro, il bambino, già a sei anni, ha indossato gli abiti dell’artista e interpretato le sue esperienze. Un’immagine mostra la mano del maestro che stringe quella del giovane allievo, catturando un momento che sembra fermare il tempo.

La mano del maestro stringe quella dell’allievo: uno scatto ferma il tempo. Quel bambino, talento del pianoforte già a sei anni, che ha indossato gli abiti e gli anni dell’infanzia del maestro nel film che racconta la sua vita. Alessandro Gervasi e Peppino di Capri: lui a Castiglion Fiorentino ha ricevuto un premio e un pianoforte per continuare il suo viaggio nella musica, dopo l’incontro con l’artista che ha attraversato oltre ottant’anni di musica e canzoni. "Ciao Maestro. Piango da stamani. Grazie per quello che hai fatto per me.", scrive Alessandro nel suo sito al quale affida la tristezza dell’ultimo saluto. Ma non è il solo a tracciare una traiettoria tra Arezzo e Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piange il Di Capri bambino. Il talento prodigio adottato dagli aretini ricorda l’artista

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