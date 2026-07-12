Pestaggio a Torrevecchia Pia | 33enne finisce in ospedale

Notizia in breve

Un uomo di 33 anni è stato soccorso in ospedale dopo una lite in un distributore di carburanti a Torrevecchia Pia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 di questa notte in piazza Brera, frazione Vigonzone. La vittima ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento medico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno condotto l’uomo in ospedale. Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.