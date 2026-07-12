Pestaggio a Torrevecchia Pia | 33enne finisce in ospedale
Un uomo di 33 anni è stato soccorso in ospedale dopo una lite in un distributore di carburanti a Torrevecchia Pia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 di questa notte in piazza Brera, frazione Vigonzone. La vittima ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento medico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno condotto l’uomo in ospedale. Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.
Torrevecchia Pia (Pavia), 12 luglio 2026 – È finito in ospedale, per le conseguenze di una scazzottata al distributore di carburanti. L'uomo, di 33 anni, è stato soccorso in piena notte, verso le 3 di oggi, domenica 12 luglio, in piazza Brera, alla frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia. Le sue condizioni sono risultate serie, tanto che è scattato l'immediato trasporto con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Ha riportato infatti diversi traumi, sia al volto che in varie parti del corpo, con anche sospette fratture, che dovranno essere verificate dagli accertamenti diagnostici disposti in ospedale per determinare la prognosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Violento pestaggio a Oggiono: 35enne finisce in ospedaleNella notte, un uomo di 35 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza a Oggiono, in provincia di Lecco.
Torrevecchia Pia, droga confezionata come tavolette di cioccolato: arrestato 40enneUn uomo di 40 anni è stato arrestato a Torrevecchia Pia dopo il sequestro di otto panetti di hashish, ciascuno di circa un etto, nascosti in...