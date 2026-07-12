Pesca in profondità e tartarughe marine | Ecco perché siamo Capitale del Mare

Ieri mattina, due motonavi con circa 300 persone sono partite dal distretto di Marina di Ravenna verso piattaforme offshore. L’obiettivo era assistere al rilascio in mare di tartarughe Caretta caretta e osservare i pescatori subacquei che operano nel reef artificiale. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse aree, con l’intento di mostrare attività di tutela e pesca in acque profonde.

Ieri mattina, due motonavi con a bordo circa 300 persone sono partite dal Distretto centro settentrionale Eni di Marina di Ravenna verso le piattaforme offhore per assistere a uno spettacolo unico: il rilascio in mare delle tartarughe Caretta caretta e i pescatori subacquei della Cozza selvaggia all’opera nel reef artificiale. Di non secondaria importanza anche il momento conviviale di degustazione della selvaggia in mezzo al mar Adriatico, perché, nelle parole di Sauro Alleati, presidente della cooperativa La Romagnola e ’cozzaro’ della prima ora, "la Selvaggia non si spiega, si assaggia". Stefano Carbonara, responsabile Distretto Centro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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