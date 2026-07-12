Personale Ata bonus una tantum da 110 euro | i requisiti e quando arriva davvero

Il personale Ata riceverà un bonus una tantum di 110 euro. La somma sarà destinata a chi possiede determinati requisiti, anche se non sono ancora stati specificati i dettagli ufficiali. La distribuzione del bonus è prevista in tempi ancora da definire, ma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. La misura fa parte delle novità introdotte dal recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore scuola.

Il recente rinnovo del Ccnl Scuola 2025-2027 ha introdotto importanti novità per i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca. Accanto agli incrementi stipendiali medi e alla liquidazione degli arretrati, il testo del contratto prevede una misura specifica destinata esclusivamente al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario: un accredito straordinario una tantum pari a 110 euro lordi. Mentre l’adeguamento delle tabelle retributive correnti e le prime competenze arretrate seguono i canali ordinari delle emissioni estive del sistema NoiPA, questa specifica indennità risponde a requisiti temporali e a una programmazione finanziaria differenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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