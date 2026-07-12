Periodo di comporto personale scolastico | differenze tra tipologie contrattuali

Il periodo di comporto per il personale scolastico varia in base al tipo di contratto. I docenti e gli operatori ATA con contratto a tempo indeterminato hanno un periodo di assenza garantito di 180 giorni lavorativi. Per le supplenze, invece, il comporto si calcola in giorni di presenza effettiva, spesso più breve. Durante l'assenza per malattia, lo stipendio viene corrisposto in conformità a queste regole.

Comprendere la gestione della malattia personale scuola è essenziale per docenti e ATA. Le norme variano tra contratti a tempo indeterminato e supplenze, influenzando direttamente il periodo di comporto e il relativo stipendio.Il periodo di comporto per il personale di ruoloI dipendenti con contratto a tempo indeterminato beneficiano di un tetto massimo di assenze pari a 18 mesi nel triennio. Il CCNL scuola stabilisce che i primi 9 mesi sono retribuiti interamente, i successivi 3 al 90% e gli ultimi 6 al 50%. Superato questo limite, è possibile richiedere ulteriori 18 mesi senza assegni prima della risoluzione del rapporto.Malattia personale scuola con contratto a terminePer i precari con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), il limite scende a 9 mesi complessivi in tre anni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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