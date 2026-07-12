Perdi peso trovi lavoro e anche l’amore | il sorprendente effetto dei farmaci GLP-1

I farmaci GLP-1 sono associati a una riduzione del peso corporeo e a un aumento delle probabilità di trovare un impiego e di avviare relazioni sentimentali. Questi farmaci, inizialmente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2, vengono ora utilizzati anche per la gestione del peso. Numerosi studi indicano che il loro utilizzo influisce positivamente su vari aspetti della vita delle persone, oltre alla salute metabolica.

C’è un dato che racconta meglio di qualsiasi slogan quanto la rivoluzione dei farmaci GLP-1 sia ormai entrata nella vita quotidiana degli americani. Oggi più dell’11% della popolazione adulta degli Stati Uniti dichiara di assumere o di aver assunto medicinali appartenenti a questa classe terapeutica, come Ozempic, Wegovy, Mounjaro e gli altri analoghi dell’ormone intestinale GLP-1. Significa che oltre un americano su dieci convive ormai con una terapia che, fino a pochi anni fa, era destinata quasi esclusivamente alla cura del diabete di tipo 2 e che oggi rappresenta il cambiamento più profondo mai avvenuto nella gestione dell’ obesità. 🔗 Leggi su Panorama.it

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