Perché il delitto di Luigia Fortunato non è un femminicidio secondo la ministra Eugenia Roccella
La ministra Eugenia Roccella ha dichiarato che il delitto di Luigia Fortunato non può essere considerato un femminicidio. Sami Khemaies, 39 anni, ha confessato di aver ucciso l’ex moglie a Loreto. La discussione si è concentrata sulla qualificazione legale del reato, con alcune opinioni che contestano l’attribuzione del femminicidio nel caso specifico. Il procedimento giudiziario prosegue con l’accertamento dei fatti.
Il capo d’accusa attribuito a Sami Khemaies, il 39enne reo confesso del delitto della ex moglie Luigia Fortunato a Loreto, ha acceso importanti polemiche. Il sostituto procuratore Rosario Lionello gli contesta, infatti, l’omicidio volontario e non il femminicidio. Numerose associazioni antiviolenza si sono già espresse, ma in ultima battuta la ministra Eugenia Roccella, delegata alla Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha rotto il silenzio e ha spiegato che il reato di femminicidio riguarda “la ragione per la quale viene uccisa” una donna, e non il suo genere. La spiegazione della ministra Eugenia Roccella Le indagini sul delitto di... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Caso Luigia Fortunato: perché la Procura non contesta il femminicidio
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