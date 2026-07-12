La ministra Eugenia Roccella ha dichiarato che il delitto di Luigia Fortunato non può essere considerato un femminicidio. Sami Khemaies, 39 anni, ha confessato di aver ucciso l’ex moglie a Loreto. La discussione si è concentrata sulla qualificazione legale del reato, con alcune opinioni che contestano l’attribuzione del femminicidio nel caso specifico. Il procedimento giudiziario prosegue con l’accertamento dei fatti.

Il capo d’accusa attribuito a Sami Khemaies, il 39enne reo confesso del delitto della ex moglie Luigia Fortunato a Loreto, ha acceso importanti polemiche. Il sostituto procuratore Rosario Lionello gli contesta, infatti, l’omicidio volontario e non il femminicidio. Numerose associazioni antiviolenza si sono già espresse, ma in ultima battuta la ministra Eugenia Roccella, delegata alla Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha rotto il silenzio e ha spiegato che il reato di femminicidio riguarda “la ragione per la quale viene uccisa” una donna, e non il suo genere. La spiegazione della ministra Eugenia Roccella Le indagini sul delitto di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché il delitto di Luigia Fortunato non è un femminicidio, secondo la ministra Eugenia Roccella

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Caso Luigia Fortunato: perché la Procura non contesta il femminicidio

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