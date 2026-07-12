Durante un match di tennis, alcuni tennisti emettono un forte grugnito quando colpiscono la pallina. La scienza ha analizzato questa pratica, nota come «grunting», evidenziando come possa influenzare la percezione del colpo e il ritmo del gioco. Mentre alcuni giocatori considerano il suono come parte della loro routine, altri lo trovano fastidioso e hanno portato la questione all’attenzione di regolamenti ufficiali.

Per alcuni è ormai parte integrante dello spettacolo; per altri è invece quasi una fonte di fastidio, tanto da aver alimentato negli anni polemiche, richieste di regolamentazione e accuse di comportamento antisportivo. Ma quel grido è davvero soltanto un'abitudine? Oppure ha una funzione precisa? La domanda incuriosisce da tempo non solo appassionati e allenatori, ma anche fisiologi, biomeccanici e psicologi dello sport. Negli ultimi anni diversi studi hanno infatti cercato di capire se vocalizzare durante uno sforzo intenso possa influenzare la produzione di forza, la respirazione, la stabilità del corpo o persino la prestazione dell'avversario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché i tennisti gridano quando colpiscono la pallina? Che cosa racconta la scienza sul fenomeno «grunting»

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Perché i TENNISTI GUARDANO le PALLINE prima di servire

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