per guardare alle storie e alle relazioni di coppia da prospettive alternative

Una commedia sentimentale intitolata “The Miniature Wife – Un Piccolo Problema” è stata diretta da Jennifer Ames e Steve Turner. Tra gli interpreti principali ci sono Elizabeth Banks e Matthew Macfayden. La trama si concentra su una coppia e le dinamiche della loro relazione, offrendo uno sguardo diverso sulle storie di coppia. La pellicola affronta temi di amore e difficoltà quotidiane, mescolando elementi di commedia e sentimenti.

T HE MINIATURE WIFE – UN PICCOLO PROBLEMA Genere: commedia sentimentale Regia: Jennifer Ames e Steve Turner. Con Elizabeth Banks, Matthew Macfayden, O. T. Fagbenle, Zoe Lister-Jones, Sofia Rosinsky, Sian Clifford, Aasif Mandvi. Su Sky Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › 10 serie tv e i film da vedere su Netflix a luglio 2026 Chi ricorda Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, commedia di fine anni Ottanta con Rick Moranis, in cui un padre scienziato riduceva per errore in miniatura i propri figli dando vita a una serie di situazioni grottesche? Questo dispositivo ritorna oggi con The Miniature Wife, serie in 10 episodi dal taglio ironico e sentimentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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