peppino champagne di capri

A Capri, nel pieno della stagione, si sono osservati silenzio e silenzio nelle aree più frequentate come Piazzetta, i Giardini di Augusto e il Belvedere di Tragara. La notizia riguarda la scomparsa di una figura nota, definita come il “figlio prediletto” dell’isola, che ha suscitato commozione tra i residenti e i visitatori. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’evento.

di Andrea Spinelli CAPRI Silenzio in Piazzetta, ai Giardini di Augusto, al Belvedere di Tragara. Nel cuore della sua stagione migliore, Capri saluta il figlio prediletto. Quello che per ottant’anni l’ha intenerita con le sue complicazioni sentimentali, l’ha tirata sulla pista da ballo coi suoi twist, l’ha fatta sognare coi suoi amori (proibiti) annegati in una coppa di champagne. Lì dove, secondo Virgilio, le sirene ammaliavano i marinai, Giuseppe “Peppino” Faiella ha sedotto tre generazioni di viveur mettendo l’Isola Azzurra al centro di un repertorio storico straordinario, amato in Italia come all’estero. Sette anni fa, proprio in questi giorni, la perdita della moglie Giuliana l’aveva lasciato solo ad affrontare la malattia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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È morto Peppino di Capri

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