Pensioni quando arrivano i rimborsi 730? Date e importi dei conguagli a credito o a debito

Da metà maggio è possibile inviare il modello 730 precompilato, segnando l'inizio della stagione dei conguagli fiscali. In questa fase si verifica se i contribuenti riceveranno un rimborso o dovranno versare un importo a saldo delle imposte. I rimborsi e i conguagli vengono calcolati in base ai dati inseriti nel modello e alle detrazioni o deduzioni applicate. Le date precise di accredito e le cifre variano a seconda delle situazioni individuali e delle modalità di pagamento.

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