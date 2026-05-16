Pensioni quando arrivano i rimborsi 730? Date e importi dei conguagli a credito o a debito

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da metà maggio è possibile inviare il modello 730 precompilato, segnando l'inizio della stagione dei conguagli fiscali. In questa fase si verifica se i contribuenti riceveranno un rimborso o dovranno versare un importo a saldo delle imposte. I rimborsi e i conguagli vengono calcolati in base ai dati inseriti nel modello e alle detrazioni o deduzioni applicate. Le date precise di accredito e le cifre variano a seconda delle situazioni individuali e delle modalità di pagamento.

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Con l’apertura della possibilità di invio del 730 precompilato (a partire dal 14 maggio) si apre anche la stagione dei conguagli fiscali. Pensioni, quando arrivano i rimborsi Irpef I rimborsi Irpef, come tutti i contribuenti, riguardano anche i pensionati. Ma per questi ultimi i tempi sono più dilatati. Se per i lavoratori "veloci" nell'invio del precompilato i rimborsi posso arrivare anche con la busta paga di luglio, i pensionati dovranno avere più pazienza: arriveranno nei cedolini Inps da agosto o settembre. La data effettiva dipenderà comunque dal momento in cui viene trasmessa la dichiarazione dei redditi. E chi è a debito vedrà trattenute rateizzate fino a fine anno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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