Penelope Cruz | Io e mia sorella ci scambiamo ancora le cose adoro entrare nel suo armadio E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana
L'attrice rivela di scambiare ancora vestiti con la sorella, entrando spesso nel suo armadio. Parla anche del suo ultimo film, The Invite, e di come abbia affrontato la perdita del padre durante le riprese di Zoolander. Ha menzionato inoltre di apprezzare i vestiti che si scambiano, sottolineando il rapporto affettuoso con la sorella. La sua intervista tocca anche temi di maternità e di ricordi legati alla famiglia.
L'attrice parla del suo ultimo film, The Invite, di maternità, di morte - quella del padre, avvenuta mentre si trovava sul set di Zoolander - e di vestiti, quelli che, ancora oggi, si scambia con la sorella. «Con mia sorella condividiamo l’amore per la moda», ha raccontato l'attrice a Porter. «Ci scambiamo ancora le cose, adoro entrare nel suo armadio. È molto generosa, ma mi dice: non lasciare tutto in disordine se tocchi i bikini!». In occasione della sfilata haute couture di Dior, a Jonathan Anderson è stato chiesto se stesse disegnando gli abiti per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Lo stilista ha risposto con poche parole a WWD: «È stato un piacere lavorare con lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Penélope Cruz rompe a llorar durante la ovación histórica a Los Javis en Cannes
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Jonathan Anderson: «Sto ancora imparando e non ho fretta». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana
Chloë Sevigny: «Ho davvero stile?». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaChloë Sevigny ha dichiarato di non essere sicura di avere stile, suscitando attenzione tra gli appassionati di moda.
Temi più discussi: Mondiali 2026, Javier Bardem e Penelope Cruz sugli spalti di Spagna vs Austria; Penelope Cruz e i 16 anni di matrimonio con Javier Bardem: Sto con un uomo che conosco da 33 anni, ma mi sembra di continuare a imparare. Arriva un giorno in cui si può dire di conoscere davvero sé stessi? No. Ed è lo stesso con il partner; Penelope Cruz: Io e mia sorella ci scambiamo ancora le cose, adoro entrare nel suo armadio. E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana; La Spagna piega 3-0 l’Austria e vola agli ottavi dei Mondiali.
io che sei ore fa stavo guardando volver di almodóvar e mi ritrovo dopo sei ore penelope cruz nuovamente in tv, alla partita #SpagnaAustria x.com
Sony Pictures Classics ha acquisito Bunker di Florian Zeller, interpretato da Javier Bardem, Penélope Cruz, Paul Dano, Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger. Il film uscirà nelle sale a fine anno per qualificarsi ai premi, prima di una distribuzione su lar facebook
I 40 film che hanno vinto l'Oscar per il Miglior Film senza vincere alcun premio per la recitazione reddit
Penélope Cruz e Javier Bardem, il segreto dopo 16 anni di matrimonio: C'è una cosa che non si finisce mai di scoprireL'amore non è una foto fissa: coppie celebri insegnano che crescere insieme richiede scelta continua, crisi superate e complicità costante. nostrofiglio.it
Io e Penelope giocavamo a fare le stilisteSorelle, artiste, donne. Monica e Penelope Cruz hanno disegnato insieme una capsule collection per la primavera/estate di Geox. Monica, ballerina, ha danzato per anni nella compagnia di Joaquin Cortes ... gazzetta.it