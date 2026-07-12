L'attrice rivela di scambiare ancora vestiti con la sorella, entrando spesso nel suo armadio. Parla anche del suo ultimo film, The Invite, e di come abbia affrontato la perdita del padre durante le riprese di Zoolander. Ha menzionato inoltre di apprezzare i vestiti che si scambiano, sottolineando il rapporto affettuoso con la sorella. La sua intervista tocca anche temi di maternità e di ricordi legati alla famiglia.

L'attrice parla del suo ultimo film, The Invite, di maternità, di morte - quella del padre, avvenuta mentre si trovava sul set di Zoolander - e di vestiti, quelli che, ancora oggi, si scambia con la sorella. «Con mia sorella condividiamo l’amore per la moda», ha raccontato l'attrice a Porter. «Ci scambiamo ancora le cose, adoro entrare nel suo armadio. È molto generosa, ma mi dice: non lasciare tutto in disordine se tocchi i bikini!». In occasione della sfilata haute couture di Dior, a Jonathan Anderson è stato chiesto se stesse disegnando gli abiti per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Lo stilista ha risposto con poche parole a WWD: «È stato un piacere lavorare con lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Penelope Cruz: «Io e mia sorella ci scambiamo ancora le cose, adoro entrare nel suo armadio». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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