Parco della Pace lavori per 150mila euro
Lavori per circa 150mila euro al Parco della Pace prevedono l’installazione di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità, la sistemazione di camminamenti pedonali, panchine, un campo da beach bocce e aree giochi per bambini. Gli interventi riguardano anche il miglioramento delle infrastrutture esistenti per rendere il parco più fruibile e accessibile a tutti. I lavori sono in corso e dovrebbero essere completati nelle prossime settimane.
Nuovi servizi igienici accessibili a persone con disabilità, sistemazione di camminamenti pedonali adiacenti ai servizi igienici e panchine, campo da beach bocce, giochi per bambini. Pronto il progetto di riqualificazione del Parco della Pace di Cattolica, approvato dalla Giunta comunale. Lavori per un totale di 150mila euro, di cui 96mila ottenuti dall’amministrazione comunale (Assessorato alla legalità) con la partecipazione al bando della Regione Emilia-Romagna su "Riqualificazione Urbana – Educazione alla legalità e prevenzione del conflitto sociale e intergenerazionale attraverso forme di aggregazione sociale". La quota restante è a carico del Comunedi Cattolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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