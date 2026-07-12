parco della pace lavori per 150mila euro

Notizia in breve

Lavori per circa 150mila euro al Parco della Pace prevedono l’installazione di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità, la sistemazione di camminamenti pedonali, panchine, un campo da beach bocce e aree giochi per bambini. Gli interventi riguardano anche il miglioramento delle infrastrutture esistenti per rendere il parco più fruibile e accessibile a tutti. I lavori sono in corso e dovrebbero essere completati nelle prossime settimane.