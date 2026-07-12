di Antonio Passanese FIRENZE Sembrava un’ipotesi ormai destinata a restare sulla carta. E invece il parcheggio interrato di piazza del Cestello torna d’attualità. Dalla risposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio a un’interrogazione della capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re emerge infatti che Palazzo Vecchio non ha accantonato il progetto, inserito nel Piano operativo comunale approvato lo scorso anno, ma sta continuando invece a valutarne la concreta fattibilità. L’assessore chiarisce che, dal punto di vista tecnico, "si può fare", pur precisando che le verifiche sono ancora in corso e che l’eventuale progetto definitivo dovrà necessariamente tenere conto dei numerosi vincoli presenti nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio interrato al Cestello. Il Comune studia la soluzione: "Nuove verifiche sul progetto"

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