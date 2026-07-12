Pancaro | Se c’è una persona che può risollevare il calcio italiano quella è Maldini! Contento per la sua nomina – ESCLUSIVA

Giuseppe Pancaro ha espresso approvazione per la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. In un’intervista esclusiva, ha dichiarato che Maldini può contribuire a risollevare il calcio italiano. La decisione ha ricevuto subito consensi, secondo quanto riferito. Pancaro ha commentato positivamente la scelta, senza ulteriori dettagli o analisi.

Paolo Maldini dt della FIGC e presidente del Club Italia, Giuseppe Pancaro approva la scelta: la nostra intervista esclusiva. La nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia raccoglie subito consensi importanti. Tra questi c’è quello di Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan e compagno di reparto del figlio di Cesare Maldini tra il 2003 e il 2005. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni di CalcioNews24, Pancaro ha accolto con grande soddisfazione la scelta della Federazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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