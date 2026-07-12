Sabato prende il via la sesta edizione di ’Paesaggi Contemporanei 2026’, con Belforte che entra nel circuito. Per la prima volta, il progetto ospita quattro opere dell’artista ligure Giuliano Tomaino, noto nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. La mostra si svolge in diverse location e presenta lavori di artisti di rilievo, tra cui Tomaino. La partecipazione di Belforte segna un’ulteriore tappa nel percorso del progetto.

Belforte entra nel circuito di ’Paesaggi Contemporanei 2026’. Per la prima volta il progetto, giunto alla sesta edizione, arriva con quattro opere dell’artista ligure Giuliano Tomaino, nome di rilievo nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. Le installazioni, che saranno inaugurate sabato 18 luglio, resteranno visibili fino a settembre e accompagneranno l’estate di Belforte, inserendosi anche nel calendario delle iniziative legate ai festeggiamenti del 23 agosto. L’arrivo di ’Paesaggi Contemporanei’ a Belforte rappresenta un passaggio importante per il progetto, nato con l’obiettivo di valorizzare i borghi attraverso il confronto tra la storia dei luoghi e le espressioni artistiche del presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Paesaggi contemporanei’ sabato al via

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