Pachino violenza sessuale su un minore e rapina | arrestato algerino
Un uomo di 28 anni senza fissa dimora è stato arrestato a Pachino il 10 luglio. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che lo accusa di aver commesso atti sessuali su un minore e di rapina aggravata. L’uomo, di origine algerina, è stato portato in custodia e dovrà rispondere delle accuse a suo carico. Le forze dell’ordine hanno agito sotto la direzione del vicequestore.
Arrestato un algerino di 28 anni senza fissa dimora, che dovrà rispondere di atti sessuali ai danni di un minore e rapina aggravata. Pachino (Siracusa) – Un algerino di 28 anni senza fissa dimora è stato arrestato il 10 luglio dai poliziotti del commissariato di via Tafuri, agli ordini del vicequestore Giuseppe Arena. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Siracusa nei confronti de nordafricano, risultato anche irregolare sul territorio nazionale. I fatti che riguardano l’abuso sessuale risalgono allo scorso giugno scorso e si sono consumati nella zona del centro cittadino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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