Pachino violenza sessuale su un minore e rapina | arrestato algerino

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni senza fissa dimora è stato arrestato a Pachino il 10 luglio. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, che lo accusa di aver commesso atti sessuali su un minore e di rapina aggravata. L’uomo, di origine algerina, è stato portato in custodia e dovrà rispondere delle accuse a suo carico. Le forze dell’ordine hanno agito sotto la direzione del vicequestore.