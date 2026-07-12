ossa forti dopo i 40 anni grazie a 5 facili allenamenti

Superati i 40 anni è importante iniziare a pensare alla salute delle proprie ossa. Gli esercizi fisici, una dieta equilibrata, prendere il sole in modo responsabile, permettono di mantenere ossa forti evitando così tutti i problemi che possono nascere a seguito di una frattura. Dopo i 40 anni, infatti, il corpo umano, scheletro compreso, è soggetto al naturale invecchiamento e nelle ossa si riscontra una diminuzione della densità minerale. Il nostro corpo inizia a produrre meno collagene che è la proteina essenziale della matrice extracellulare ossea. Oltre a seguire un'alimentazione corretta funzionale al benessere delle ossa, esistono cinque semplici esercizi che si possono fare per rafforzare le ossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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