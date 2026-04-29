Dopo tredici anni di procedimenti giudiziari, la Corte d'Appello di Firenze ha deciso di assolvere l'ex presidente coinvolto nel caso delle spese facili. La vicenda, che ha tenuto banco per oltre un decennio, si è conclusa con questa decisione definitiva. La sentenza di secondo grado conferma l’assoluzione dell'imputato, chiudendo così un procedimento lungo e complesso.

? Cosa sapere La Corte d'Appello di Firenze assolve l'ex presidente Spacca dopo tredici anni di processi.. Il verdetto chiude l'inchiesta sulle spese regionali marchigiane iniziata tra il 2008 e il 2012.. La Corte d’Appello di Firenze ha sancito l’assoluzione definitiva per il fatto che non sussiste nei confronti di Spacca, ponendo fine a un iter giudiziario durato tredici anni iniziato con le inchieste sulle cosiddette spese facili nel Consiglio regionale tra il 2008 e il 2012. Il provvedimento chiude un capitolo lungo e logorante che ha coinvolti i componenti di due intere assemblee regionali marchigiane, messi sotto indagine senza distinzioni di schieramento per questioni legate a spese minime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso spese facili: dopo 13 anni di processi, Spacca è assolto

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