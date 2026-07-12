Oroscopo di oggi 12 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 12 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano interviene la Luna in Gemelli, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare. Potrebbe essere un’opportunità. Toro. 214 – 205 Focalizziamo l’attenzione sulle dinamiche interpersonali: sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente. Gemelli. 215 – 216 Atmosfera accattivante, che mette in luce la nostra naturale vivacità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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